В Баку состоялась презентация платформы "Медиаграмотность"

В Баку состоялась презентация платформы "Медиаграмотность".

В Баку состоялась презентация платформы "Медиаграмотность".

Как сообщает Report, в ходе презентации начальник отдела "Проекты поддержки медиа и стратегическое планирование" Агентства развития медиа Ляман Искендерова рассказала, что платформа веб-сайта состоит из пяти разделов и 10 подразделов.

По ее словам, каждый пользователь может проверить свою медиаграмотность, пройдя тестирование на сайте.

Л. Искендерова добавила, что медиаграмотность играет важную роль в жизни не только профессиональных СМИ, но и общества в целом.