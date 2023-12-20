О нас

В Баку состоялась презентация платформы "Медиаграмотность"

В Баку состоялась презентация платформы "Медиаграмотность" В Баку состоялась презентация платформы "Медиаграмотность".
Медиа
20 декабря 2023 г. 11:20
В Баку состоялась презентация платформы Медиаграмотность

В Баку состоялась презентация платформы "Медиаграмотность".

Как сообщает Report, в ходе презентации начальник отдела "Проекты поддержки медиа и стратегическое планирование" Агентства развития медиа Ляман Искендерова рассказала, что платформа веб-сайта состоит из пяти разделов и 10 подразделов.

По ее словам, каждый пользователь может проверить свою медиаграмотность, пройдя тестирование на сайте.

Л. Искендерова добавила, что медиаграмотность играет важную роль в жизни не только профессиональных СМИ, но и общества в целом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Media Literacy platform presented
Версия на азербайджанском языке "Media savadlılığı" platformasının təqdimatı olub

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi