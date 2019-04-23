​Состоялась презентация отдела испанского языка АЗЕРТАДЖ

В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась презентация отдела испанского языка Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

Как передаёт Report, презентация была организована при поддержке Центра испанского языка АУЯ. Открывшая мероприятие заведующая отделом испанского языка информационного агентства Нурида Асланова проинформировала об испаноязычном веб-ресурсе АЗЕРТАДЖ. Она сообщила, что создана обширная информационная база на испанском языке обо всех сферах жизни нашей страны – экономике, культуре, туризме, истории Азербайджана. Новости о важных событиях, происходящих в стране, размещаются на испаноязячной версии сайта АЗЕРТАДЖ и в социальных сетях.

Сотрудница отдела испанского языка агентства Улькер Алиева проинформировала участников мероприятия об АЗЕРТАДЖ. Она отметила, что АЗЕРТАДЖ является ведущим информационным агентством республики, единственным источником официальной государственной информации для местных и зарубежных СМИ. Агентство, наряду с официальной информацией, также бесперебойно распространяет точную и оперативную информацию на 8 языках – азербайджанском, английском, русском, французском, немецком, арабском, китайском и испанском на общественно-политическую и экономическую темы, а также о науке, образовании, культуре, здравоохранении, спорте, окружающей среде и др.

АЗЕРТАДЖ с целью дальнейшего укрепления обмена информацией с испаноязычными партнерами, доведения до 400-миллионной испаноязычной аудитории информации об успехах Азербайджана в политической, экономической, культурной и во многих других сферах, проводимых в нашей стране международных мероприятиях, с января текущего года начал распространять новости на испанском языке. Агентство ведет обмен новостями с международными структурами, членами которых является, и агентствами-партнерами на испанском языке, тесно сотрудничает с новостными агентствами испаноязычных стран – EFE Испании, Telam Аргентины, IP Парагвая, Prensa Latina Кубы.

Заведующая Центром испанского языка АУЯ Наргиз Мадатова в интервью АЗЕРТАДЖ сказала, что передача испаноязычной аудитории точных, оперативных новостей об Азербайджане заслуживает одобрения. До сих пор во время общения с испаноязычными партнерами они жаловались на недостаток информации об Азербайджане. Надеемся, что отдел испанского языка АЗЕРТАДЖ удовлетворит потребность испаноязычного населения в информации об Азербайджане.

Заведующая кафедрой практики и теории перевода романских языков АУЯ Айнур Гулиева в интервью АЗЕРТАДЖ подчеркнула, что испанский язык после английского и китайского является третьим наиболее распространенным языком в мире, в 21 стране он принят как официальный язык и является одним из 6 официальных языков ООН. Географией распространения испанского языка в основном являются Европейский, Североамериканский и Южноамериканский континенты. С этой точки зрения АЗЕРТАДЖ внесет большой вклад в доведение до более широкой аудитории информации о реализуемых Азербайджаном важных международных и региональных проектах, реалий об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, информационную борьбу против антиазербайджанской пропаганды армянского лобби в испаноязычных странах.

Участники посмотрели видеоролик, отражающий деятельность АЗЕРТАДЖ.

В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты АУЯ.