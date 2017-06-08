Состоялась презентация книги профессора Ширмамеда Гусейнова

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Состоялась презентация трехтомника профессора Бакинского государственного университета Ширмамеда Гусейнова под названием "Парламентские отчеты и комментарии в газете "Азербайджан" (ноябрь 1918 – апрель 1920).

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали депутаты парламента, писатели, журналисты и представители общественности.

Депутат Рафаэль Гусейнов поделился мыслями по поводу Азербайджанской Демократической Республики. Изданные книги он назвал "коронным произведением" Ширмамеда Гусейнова.

Председатель Совета прессы Афлатун Амашов дал высокую оценку книге Ш.Гусейнова.

Главный редактор газеты "Азербайджан" Бахтияр Садыгов отметил, что в книге отразились события, происходящие в период АДР: "Ему предоставлена персональная президентская пенсия и на эти деньги он подготавливает книги и вновь передает их народу".

Отметим, что редакторы транслитеризации книги – Шамиль Велиев и Самир Халидоглу. Книга посвящена 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.