Состоялась конференция на тему "Политика Гейдара Алиева: медийное обеспечение в строительстве правового государства"

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Международном пресс-центре состоялась конференция "Политика Гейдара Алиева: медийное обеспечение в строительстве правового государства".

Как сообщает Report, в конференции приняли участие председатель Совета прессы Афлатун Амашов, замглавы отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Вугар Алиев, главный редактор газеты "Ики сахиль", член правления Совета прессы Вугар Рагимзаде, исполнительный директор Фонда господдержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли, депутаты и руководители СМИ.

Афлатун Амашов поведал о достижениях в общественно-политической жизни Азербайджана в период правления общенационального лидера Гейдара Алиева, политике, проводимой во имя развития республики, формирования хорошего имиджа на международной арене.

Он отметил, что политика развития СМИ, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, ныне успешно продолжается: "Покуда есть журналистика, народ Азербайджана, будут жить ценности, оставленные в наследие великим лидером".

Главный редактор газеты "Ики сахиль", член правления Совета прессы Вугар Рагимзаде заявил, что в Азербайджане всегда уважительно относились к журналистам, представителям прессы: "Благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в стране обеспечена свобода слова, что служит демократическому устройству Азербайджана. Сегодня азербайджанская журналистика успешно развивается благодаря соответствующим решениям и распоряжениям Ильхама Алиева. Политика, завещанная нам Гейдаром Алиевым, является прогрессом, и сегодня на современном уровне продолжается президентом Ильхамом Алиевым".

Исполнительный директор Фонда господдержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли заявил, что практика предоставления единовременной помощи газетам началась при общенациональном лидере Гейдаре Алиеве: "В период руководства Гейдара Алиева в стране были приняты законы в области журналистики. Сегодня мы далеки от трудностей, имевших место годами ранее. Мы прошли школу Гейдара Алиева и гордимся этим".

Конференция продолжилась обсуждениями.