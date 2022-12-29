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Состоялась церемония закрытия учебной программы "Медиа менеджмент"

Состоялась церемония закрытия учебной программы "Медиа менеджмент" При совместной организации Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и Института развития и дипломатии Университета ADA был завершен третий модуль и церемония закрытия учебной программы "Медиа менеджмент".
Медиа
29 декабря 2022 г. 17:33
Состоялась церемония закрытия учебной программы Медиа менеджмент

При совместной организации Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и Института развития и дипломатии Университета ADA был завершен третий модуль и церемония закрытия учебной программы "Медиа менеджмент".

Как сообщает Report, в рамках третьего модуля на тему "Управление аудиовизуальными СМИ" с речью выступила советник премьер-министра Литвы по культуре Орнела Рамасаускайте.

Она провела тренинг для участников по темам "Тенденции, потребители и технологические инновации в аудиовизуальных медиа", "Управление субъектами аудиовизуальных медиа: методы и инструменты в традиционное и современное время", "Создание эффективной программной политики" и другие. По данным темам состоялся широкий обмен мнениями.

Как отметил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмед Исмаилов, основная цель учебной программы "Медиа менеджмент", которая была проведена с участием более 60 медиа-менеджеров, заключается в повышении качества публикуемого контента с помощью традиционных и цифровых медиа, изучения новых возможностей и новых тенденций в области журналистики, а также развитии профессиональных навыков в области цифровых медиа.

В завершении участникам тренинга были вручены сертификаты. Среди получивших сертификат - главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Media Menecmenti” təlim proqramının bağlanış mərasimi keçirilib

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