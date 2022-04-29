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Состоялась церемония презентации проекта Metrix.az

Состоялась церемония презентации проекта Metrix.az 29 апреля Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) организовало презентацию национальной платформы анализа цифровых медиа (система медиа-аналитики) - Metrix.az.
Медиа
29 апреля 2022 г. 12:48
Состоялась церемония презентации проекта Metrix.az

29 апреля Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) организовало презентацию национальной платформы анализа цифровых медиа (система медиа-аналитики) - Metrix.az.

Как сообщает Report, говоря о значимости платформы, исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмайлов подчеркнул, что она позволит создать дополнительные рекламные возможности для онлайн медиа-субъектов.

Эксперт по интернет-изданиям и цифровому маркетингу Агентства Фахри Эминов представил подробную информацию о проекте Metrix.az.

Платформа Metrix позволит получать информацию о наиболее читаемых новостях, текущих тенденциях и различных статистических данных по стране на основе материалов более 50 местных информационных сайтов и результатов опросов.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.

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Версия на английском языке ФотоPresentation ceremony of Metrix.az project held
Версия на азербайджанском языке Фото“Metrix.az” layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilib

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