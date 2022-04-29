Состоялась церемония презентации проекта Metrix.az

29 апреля Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) организовало презентацию национальной платформы анализа цифровых медиа (система медиа-аналитики) - Metrix.az.

29 апреля Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) организовало презентацию национальной платформы анализа цифровых медиа (система медиа-аналитики) - Metrix.az.

Как сообщает Report, говоря о значимости платформы, исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмайлов подчеркнул, что она позволит создать дополнительные рекламные возможности для онлайн медиа-субъектов.

Эксперт по интернет-изданиям и цифровому маркетингу Агентства Фахри Эминов представил подробную информацию о проекте Metrix.az.

Платформа Metrix позволит получать информацию о наиболее читаемых новостях, текущих тенденциях и различных статистических данных по стране на основе материалов более 50 местных информационных сайтов и результатов опросов.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.