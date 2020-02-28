Снят новый документальный фильм о сумгайытских событиях - ВИДЕО

На ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание" снят документальный фильм о сумгайытских событиях 1988 года.

Об этом сообщили Report в Отделе по социальной медиа и связям с общественностью Азербайджанского Телевидения.

При подготовке документального фильма "Кодовое название: Налётчик" были использованы редкие архивные видеоматериалы, даны интервью с ответственными лицами того времени, изучены секретные документы. В фильме вы сможете увидеть допрос руководителя группы грабителей Эдуарда Григоряна во время следствия, редкие свидетельства, доказывающие его вину.

Фильм будет демонстрироваться по AzTV в 21:30. Отметим, что 27-29 февраля 1988 года в результате осуществленного в Сумгайыте кровавого сценария, были убиты 6 азербайджанцев, 26 армян, в целом 32 гражданина Азербайджана, сотни квартир были разграблены, разрушено более 50 культурно-бытовых объектов.

Представляем вам фрагменты из фильма в видеоролике внизу: