Снят документальный фильм в связи с 60-летним юбилеем Ильхама Алиева

Азербайджанское телевидение (AzTV) подготовило документальный фильм в связи с 60-летним юбилеем Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Азербайджанское телевидение (AzTV) подготовило документальный фильм в связи с 60-летним юбилеем Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева под названием "Президент. Неповторимая дипломатия".

Как сообщили Report в AzTV, в фильме показаны интервью президентов, глав государств и правительств, ведущих мировых политических деятелей, руководителей международных организаций и авторитетных журналистов, в которых говорится о личных качествах президента Азербайджана, его принципиальной позиции и характерных моментах, обусловливающих его глобальное лидерство.

В фильме о работе, проделанной президентом Ильхамом Алиевым для Азербайджана, рассказали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, патриарх московский и всея Руси Кирилл.

В фильме “Президент. Неповторимая дипломатия" говорится об успехах Азербайджана в экономической сфере, о реализуемых важных проектах. Было отмечено, что сила, приобретенная вследствие экономической независимости, укрепила политическую независимость и приблизила решение проблемы номер один страны – Карабахского конфликта.

Особое место в фильме отведено победе Верховного главнокомандующего и его армии в Отечественной войне.

Владимир Путин заявил в интервью, что мудрость Ильхама Алиева способствовала прекращению военных действий.

Автор идеи фильма - Ровшан Рагифоглу, автор сценария - Руфат Гамзаев, монтажер - Гафар Магеррамов.

Фильм будет транслироваться в день рождения президента Ильхама Алиева - 24 декабря в 12:00, 16:00 и 22:00 на AzTV.