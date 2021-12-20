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Снят документальный фильм в связи с 60-летним юбилеем Ильхама Алиева 

Снят документальный фильм в связи с 60-летним юбилеем Ильхама Алиева  Азербайджанское телевидение (AzTV) подготовило документальный фильм в связи с 60-летним юбилеем Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.
Медиа
20 декабря 2021 г. 12:49
Снят документальный фильм в связи с 60-летним юбилеем Ильхама Алиева 
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Азербайджанское телевидение (AzTV) подготовило документальный фильм в связи с 60-летним юбилеем Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева под названием "Президент. Неповторимая дипломатия".

Как сообщили Report в AzTV, в фильме показаны интервью президентов, глав государств и правительств, ведущих мировых политических деятелей, руководителей международных организаций и авторитетных журналистов, в которых говорится о личных качествах президента Азербайджана, его принципиальной позиции и характерных моментах, обусловливающих его глобальное лидерство.

В фильме о работе, проделанной президентом Ильхамом Алиевым для Азербайджана, рассказали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, патриарх московский и всея Руси Кирилл.

В фильме “Президент. Неповторимая дипломатия" говорится об успехах Азербайджана в экономической сфере, о реализуемых важных проектах. Было отмечено, что сила, приобретенная вследствие экономической независимости, укрепила политическую независимость и приблизила решение проблемы номер один страны – Карабахского конфликта.

Особое место в фильме отведено победе Верховного главнокомандующего и его армии в Отечественной войне.

Владимир Путин заявил в интервью, что мудрость Ильхама Алиева способствовала прекращению военных действий.

Автор идеи фильма - Ровшан Рагифоглу, автор сценария - Руфат Гамзаев, монтажер - Гафар Магеррамов.

Фильм будет транслироваться в день рождения президента Ильхама Алиева - 24 декабря в 12:00, 16:00 и 22:00 на AzTV.

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Версия на английском языке AzTV prepares documentary for 60th anniversary of Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin 60 illik yubileyi ilə əlaqədar sənədli film hazırlanıb

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