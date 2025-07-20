О нас

Хикмет Гаджиев: Азербайджанские СМИ успешно противостояли дезинформации во время 44-дневной войны

Хикмет Гаджиев: Азербайджанские СМИ успешно противостояли дезинформации во время 44-дневной войны Средства массовых информации в Азербайджане смогли справиться с дезиноформацией, с котороой столкнулась страна в период 44-войны.
Медиа
20 июля 2025 г. 10:30
Хикмет Гаджиев: Азербайджанские СМИ успешно противостояли дезинформации во время 44-дневной войны

Средства массовых информации Азербайджана смогли справиться с дезиноформацией, с котороой столкнулась страна в период 44-войны.

Как сообщает корреспондент Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

По его словам, развитие азербайджанских СМИ в период становления независимости страны сопровождалось серьезными вызовами и напряженной борьбой.

Азербайджан столкнулся с мощной волной дезинформации, манипуляций и психологической войны, направленных против государства и общества, добавил он.

"Кульминацией этой информационной атаки стали 44 дня Отечественной войны. Мы стали свидетелями масштабных дезинформационных кампаний, направленных против Азербайджана. Однако азербайджанские журналисты и средства массовой информации не просто предоставляли точные факты и данные — они вели борьбу за разрушение всей системы лжи, выстроенной против Азербайджана и его народа. Рад отметить, что благодаря профессионализму, сплоченности и международному сотрудничеству, мы смогли добиться успеха в этой информационной борьбе", - подчеркнул Гаджиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Presidential aide: Azerbaijan was exposed to massive disinformation during 44-day war
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan kütləvi dezinformasiyalara məruz qaldı

Другие новости из категории

Хикмет Гаджиев: Освоение искусственного интеллекта — приоритетная задача для азербайджанских СМИ
Хикмет Гаджиев: Освоение искусственного интеллекта — приоритетная задача для азербайджанских СМИ
20 июля 2025 г. 12:15
Кубаныч Жолдошев: Геополитическое видение Ильхама Алиева покорило участников Шушинского форума
Кубаныч Жолдошев: Геополитическое видение Ильхама Алиева покорило участников Шушинского форума
20 июля 2025 г. 11:51
Глава Qazcontent: Креативность и критическое мышление - главные преимущества журналиста перед ИИ
Глава Qazcontent: Креативность и критическое мышление - главные преимущества журналиста перед ИИ
20 июля 2025 г. 11:13
Гаджиев: Отрицание ИИ - как сражение с ветряными мельницами
Гаджиев: Отрицание ИИ - как сражение с ветряными мельницами
20 июля 2025 г. 11:07
Александру Гибой: Критическое мышление, способность анализировать источники – важные инструменты медиаграмотности
Александру Гибой: Критическое мышление, способность анализировать источники – важные инструменты медиаграмотности
20 июля 2025 г. 11:05
Фернандо Соарес: Медиаграмотность играет чрезвычайно важную роль в современном мире
ФотоФернандо Соарес: Медиаграмотность играет чрезвычайно важную роль в современном мире
20 июля 2025 г. 10:55
Хикмет Гаджиев: Азербайджанское общество активно работает со СМИ в вопросе медиаграмотности
Хикмет Гаджиев: Азербайджанское общество активно работает со СМИ в вопросе медиаграмотности
20 июля 2025 г. 10:33
Хикмет Гаджиев: Организация Глобального медиафорума в Шуше имеет особое значение
Хикмет Гаджиев: Организация Глобального медиафорума в Шуше имеет особое значение
20 июля 2025 г. 10:21
III Шушинский глобальный медиафорум продолжает свою работу
ФотоIII Шушинский глобальный медиафорум продолжает свою работу
20 июля 2025 г. 10:03
Ильхам Алиев встретился с участниками III Шушинского глобального медиафорума
ФотоИльхам Алиев встретился с участниками III Шушинского глобального медиафорума
19 июля 2025 г. 19:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi