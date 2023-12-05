MEDİA: Распространяемая новость об оказании Азербайджаном военной помощи Украине - абсолютная ложь

"Распространяемая новость об оказании Азербайджаном военной помощи Украине - абсолютная ложь".

"Распространяемая новость об оказании Азербайджаном военной помощи Украине - абсолютная ложь".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) .

"Азербайджан не производит артиллерийских снарядов, и это утверждение - абсолютная чушь. Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, оказывает Украине только гуманитарную поддержку. Фотография с украинским флагом, на которой изображен якобы журналист, не имеет ничего общего с Азербайджаном. Агентство по развитию СМИ обращается к местным и зарубежным пользователям социальных сетей не доверять таким абсурдным новостям”, - говорится в заявлении.