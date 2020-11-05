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СМИ Молдовы написали о свиньях в Карабахских мечетях

СМИ Молдовы написали о свиньях в Карабахских мечетях Только в результате давления международных организаций удалось сохранить в целости стены мечети Джума в Агдаме, мечети Ашагы Гевхяр Ага и Юхары Гевхяр Ага, мечети Саатлы в Шуше
Медиа
5 ноября 2020 г. 14:01
СМИ Молдовы написали о свиньях в Карабахских мечетях

В ряде ведущих Молдавских СМИ опубликована статья посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова "30 лет в азербайджанских мечетях в Карабахе держат свиней".

Как сообщает Report, в статье говорится, что на оккупированных Арменией территориях Азербайджана до 1988 года было расположено около 403 историко-религиозных памятников: мечети, храмы, святыни. Больше всего за последние 30 лет армянами были разрушены и уничтожены исламские религиозные памятники: мечети, мавзолеи и др. Так, из 67 мечетей, 63 разрушены полностью, а 4 - частично.

"Только в результате давления международных организаций удалось сохранить в целости стены мечети Джума в Агдаме, мечети Ашагы Гевхяр Ага и Юхары Гевхяр Ага, мечети Саатлы в Шуше. Но в них содержится сегодня скот, в том числе свиньи, что еще раз показывает армянскую безнравственность и ненависть к азербайджанцам", - отмечается в статье.

Также в публикации подчеркивается, что многие храмы на оккупированных территориях были переделаны в григорианскую церковь, тем самым армянизированы. Отмечается, что армянизированы также названия рек, озер, сел и городов. "Одной из причин, по которой исторические памятники исламского периода подверглись безжалостному уничтожению армянами, является наличие на них надписей, содержащих мусульманскую эпиграфику.

Данный факт делает невозможным попытку армянизировать эти памятники, и преподнести их, как не имеющие отношение к Азербайджану и говорить, что данные земли всегда принадлежали армянам",- говорится в статье.

В завершение отмечается, что действия Армении, направленные на уничтожение и фальсификацию культурного наследия азербайджанского народа, являются агрессией против всей человеческой культуры. "Армянские вандалы должны наконец ответить за эти действия и быть наказанными, мировая общественность не должна оставить этот факт незамеченным",- говорится в публикации.

С полным текстом статьи можно ознакомится по нижеследующим ссылкам:
https://timpul.md/ru/articol/%C2%AB30-let-v-azerbaydzhanskikh-mechetyakh-v-Karabakhe-derzhat-
sviney%C2%BB-ob-etom-na-svoyey-stranitse-v-sotsialnoy-seti-feysbuk-napisal-Posol-
Azerbaydzha-160797.html
https://ava.md/2020/11/04/30-let-v-azerbaydzhanskih-mechetyah-v-karabahe/
https://tribuna.md/ru/2020/11/04/gudsi-osmanov-porcii-au-fost-tinuti-in-moscheile-azere-din-
karabakh-timp-de-30-de-ani/
https://www.ipn.md/ru/armyanskiy-vandalizm-v-karabakhe-30-let-v-azerbaydzhanskikh-mechetyakh-
7542_1077374.html

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Версия на азербайджанском языке Moldova mediası Qarabağdakı məscidlərdə donuz saxlanılmasından yazıb

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