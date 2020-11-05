СМИ Молдовы написали о свиньях в Карабахских мечетях

В ряде ведущих Молдавских СМИ опубликована статья посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова "30 лет в азербайджанских мечетях в Карабахе держат свиней".
Как сообщает Report, в статье говорится, что на оккупированных Арменией территориях Азербайджана до 1988 года было расположено около 403 историко-религиозных памятников: мечети, храмы, святыни. Больше всего за последние 30 лет армянами были разрушены и уничтожены исламские религиозные памятники: мечети, мавзолеи и др. Так, из 67 мечетей, 63 разрушены полностью, а 4 - частично.
"Только в результате давления международных организаций удалось сохранить в целости стены мечети Джума в Агдаме, мечети Ашагы Гевхяр Ага и Юхары Гевхяр Ага, мечети Саатлы в Шуше. Но в них содержится сегодня скот, в том числе свиньи, что еще раз показывает армянскую безнравственность и ненависть к азербайджанцам", - отмечается в статье.
Также в публикации подчеркивается, что многие храмы на оккупированных территориях были переделаны в григорианскую церковь, тем самым армянизированы. Отмечается, что армянизированы также названия рек, озер, сел и городов. "Одной из причин, по которой исторические памятники исламского периода подверглись безжалостному уничтожению армянами, является наличие на них надписей, содержащих мусульманскую эпиграфику.
Данный факт делает невозможным попытку армянизировать эти памятники, и преподнести их, как не имеющие отношение к Азербайджану и говорить, что данные земли всегда принадлежали армянам",- говорится в статье.
В завершение отмечается, что действия Армении, направленные на уничтожение и фальсификацию культурного наследия азербайджанского народа, являются агрессией против всей человеческой культуры. "Армянские вандалы должны наконец ответить за эти действия и быть наказанными, мировая общественность не должна оставить этот факт незамеченным",- говорится в публикации.
С полным текстом статьи можно ознакомится по нижеследующим ссылкам:
sviney%C2%BB-ob-etom-na-svoyey-stranitse-v-sotsialnoy-seti-feysbuk-napisal-Posol-
Azerbaydzha-160797.html
karabakh-timp-de-30-de-ani/
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