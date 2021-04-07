СМИ Германии, США, Украины и Молдовы опубликовали статью о карабахском конфликте

С начала XIX века в нагорную часть Карабахского региона Азербайджана переселились десятки тысяч армян из Ирана и Турции

В прессе США, Германии, Украины и Молдовы опубликована статья азербайджанского журналиста Мубариза Асланова о замороженных конфликтах на постсоветском пространстве, их корнях и решениях на примере второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, в статье, посвященной "оттаиванию" карабахского конфликта на фоне замороженных конфликтов на постсоветском пространстве, подчеркивается, что корни конфликтов, долгое время не находивших решения, были заложены в XVIII-XIX веках.

Подчеркивается, что, несмотря на то, что ряд государств, раз и навсегда покинувших историческую сцену, с XIX века стали ареной борьбы крупных держав, порабощение столетиями не могло разрушить традиции государственности народов.

В статье отмечается, что между народами возникли разногласия после переселения армян на территорию исторического Азербайджана:

"Армяне настаивают на том, что живут в Карабахе долгие годы. Но что говорят факты? Памятник "Марага – 150", воздвигнутый армянами по случаю их приезда в Карабах, показывает всю голую правду. С начала XIX века в нагорную часть Карабахского региона Азербайджана переселились десятки тысяч армян из Ирана и Турции. Об этом же говорит статья 15 Туркманчайского договора, подписанного между Россией и Ираном 10 февраля 1828 года".

Отмечается, что на фоне беспомощности Организации Объединенных Наций (ООН), а также ответственной за решение конфликта Минской группы ОБСЕ, принятых в связи с оккупацией азербайджанских территорий резолюций, с которыми Армения не считалась почти 30 лет, Азербайджан, отреагировав на очередную провокацию армян 27 сентября 2020 года и дав широкий отпор врагу, начал Отечественную войну, доказав всему миру, что лед можно растопить и разрешить конфликт с помощью действенной работы.

"Есть и информационная сторона вопроса. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, дав интервью более чем 30 мировым СМИ в течение 44 дней, еще раз поставил противоположную сторону лицом к лицу с неопровержимыми фактами и в очередной раз напомнил о своей гарантии в связи с совместным сосуществованием, о котором он говорил годами. Однако вместо того, чтобы решить конфликт без кровопролития, руководство Армении упрямо прибегло к провокациям, предпочло вариант войны, пусть даже ценой крови собственной молодежи...", - отмечает автор.