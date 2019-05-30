СМИ Европы бьют тревогу: В Старом Свете свобода слова под серьезной угрозой

© www.publishing-congress.com — European Publishing Congress 2019 https://report.az/storage/news/e309a93cac16498457fbe14b335fe27f/971d370c-da2b-46cd-a24f-2fc23d3bc14a_292.jpg

Свобода слова в Европе находится под серьезной угрозой. Данное высказывание стало ключевым моментом в ходе выступлений как политиков, так и журналистов на Европейском издательском конгрессе в Вене.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) на открытии конгресса заявил, что обеспечение свободы слова крайне необходимо для европейского сообщества, однако сегодня она столкнулась с определенными вызовами (отметим, что во время подготовки материала, 28 мая федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем).

По его словам, в качестве одного из главных угроз указываются социальные сети, обеспечивающие людям доступ к широкой аудитории и свободу высказываний. Федеральный канцлер в частности отметил, что в настоящее время некоторые безответственные политики могут злоупотреблять возможностями соцсетей для достижения своих гнусных целей, в том числе распространения радикальных высказываний. "Я 15 лет активно занимаюсь политикой, и могу утверждать, что в настоящее время тон политических и журналистских дискуссий стал более злобным, агрессивным", - отметил С.Курц. Он подчеркнул, что Европа находится на грани потери политической и медийной культуры, отметив необходимость в придерживании вежливых взаимоотношений во имя эффективного сотрудничества.

Sebastian Kurz, Chancellor of Austria

Кроме того, С.Курц призвал европейские страны к более справедливому налогообложению для крупных IT-компаний, которые платят налоги в разы меньше, чем традиционные компании.

Член совета директоров одного из крупнейших медиахолдингов Европы - Hubert Burda Media Филипп Велт (Philipp Welte) также построил свое выступление на тему об опасности угрозы свободы слова в Европе. Он выразил опасение, что выборы в Европарламент могут привести к победе евроскептиков, которые не всегда разделяют ценности свободы слова. Велт напомнил об итальянском политике Маттео Сальвини, который негативно высказывается о журналистах и угрожает их правам. "Мы наблюдаем конец ценностей, которые передали нам родители", - предупредил Велт.

По словам Ф.Велта, Facebook, Google в нынешних условиях неравной конкуренции одержали экономическую победу над традиционным издательским бизнесом, и эта ситуация требует корректировки политики Евросоюза в данной области. Он отметил, что годовой доход только Facebook в Европе достигает 1,2 миллиарда евро, тогда как все традиционные СМИ зарабатывают в общей сложности 950 миллионов евро.

Philipp Welte, board Hubert Burda Media

По словам издателя, традиционные СМИ предоставляют достоверную информацию и отвечают перед законом, а соцсети фактически взяли на себя функцию медиа, но при этом не несут никакой ответственности за распространение непроверенных данных. В результате fake news получают в FB больше лайков и внимания аудитории, чем достоверные новости.

Он призвал проводить реформы в интересах свободы слова и против крупных корпораций из США, которые "оккупировали медиа-пространство Европы".

Вообще, тема fake news в последние годы стала одним из самых обсуждаемых вопросов на собрании европейских издателей, в качестве одной из главных угроз свободе слова, вызовов для современных медиа. В частности, мир медиа столкнулся с новым термином – кликбейт, то есть веб-контент, который с целью получения дохода от онлайн-рекламы использует сенсационные заголовки или привлекательные картинки для увеличения числа кликов и поощрения распространения материала через интернет, в частности, социальные сети.

Так, румынский издатель Сорин Тюдор, сделал обширный доклад о том, как погоня за кликами для привлечения рекламы, "необходимость" популярности в социальных сетях привело к огромному наплыву фейковых новостей. Он подчеркнул, что цель кликбейта - не донести смысл какого-либо происшествия или события, а убедить максимальное количество пользователей перейти на страницу с материалом.

Руководители российского РБК Игорь Тросников и Елизавета Голикова в своей презентации отметили, что в мире кликбейта аналитика не пользуется спросом, в отличие от сенсационных новостей, материалов, создающих информационный шум, не несущих в себе никакой ценности.

Igor Trosnikov and Elizaveta Golikova, heads of RBC

Е.Голикова заявила, что кликбейт это угроза для традиционных СМИ, так как качество трафика снижается, аудитория "размывается", бренд становится менее влиятельным: "Кликбейт как распространяющаяся эпидемия, заставляет нас больше редакционных ресурсов тратить на проверку информации. Мы вынуждены создать отдельное подразделение для проверки новостей, которые попадают в сети".

Тема фейковых новостей продолжилось обсуждением медиа капитанами из России, Украины, Азербайджана, Казахстана и Грузии.

A panel discussion with George Sharashidze, Editor-in-Chief Georgia Today, Sergii Golovnov, Editor-in-Chief Business censor.net, Murad Aliyev, Editor-in-Chief Report News Agency, Dmitry Kolezev, Editor-in-Chief Znak.com, Denis Krivosheyev, Blogger

Отметим, что спонсором Европейского издательского конгресса в Вене в этом году, как и в предыдущие годы, выступила компания JTI (Japan Tobacco International). Участие азербайджанских журналистов в конференции стало возможным благодаря поддержке азербайджанского представительства компании.