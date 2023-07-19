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Служба ASAN и Haber Global провели мероприятие по случаю Дня национальной прессы

Служба ASAN и Haber Global провели мероприятие по случаю Дня национальной прессы 19 июля 2023 года при партнерстве Центра инновационного развития ASAN Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и телеканала Haber Global, а также при содействии Агентства развития медиа была организована
Медиа
19 июля 2023 г. 17:45
Служба ASAN и Haber Global провели мероприятие по случаю Дня национальной прессы

19 июля 2023 года при партнерстве Центра инновационного развития ASAN Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и телеканала Haber Global, а также при содействии Агентства развития медиа была организована учебная программа.

Как сообщает Report, в программе, посвященной 22 июля – Дню национальной печати, приняли участие сотрудники различных медиа-структур, блогеры.

Председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев рассказал о развитии деятельности национальной печати, медиа в стране, госполитике по обеспечению свободы выражения и слова.

Целью мероприятия было продвижение инноваций в сфере медиа, информирования общественности.

На тренинге, охватившем более 80 человек, своим опытом поделились программный директор Haber Global Темел Окайгюн, консультант по новостям Web Özəl Джан Мумай и телеведущая Сайнур Тезел.

Выступившие рассказали о применении новых платформ в доведении до сведения общественности информации об использовании инновационных инструментов и в создании новостей.

Были рассмотрены новые тенденции в создании новостей, методы повышения доступности на цифровых платформах, инструменты и типы презентаций. Также было уделено внимание таким ключевым моментам, как выбор правильных каналов связи и правильная передача информации.

Поддержку мероприятию оказали сеть магазинов Superfon и ресторанов Başkent.

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Версия на азербайджанском языке Фото"ASAN xidmət" və "Haber Global" Milli Mətbuat Günü münasibətilə tədbir təşkil edib

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