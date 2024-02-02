Скончался заслуженный журналист Азербайджана Рахман Орхан.
Как передает сумгайытское бюро Report, он умер после продолжительной болезни.
Отметим, что Рахман Орхан долгие годы работал специальным корреспондентом газеты "Вышка". Был основателем и главным редактором газеты "Бакинец".
В 2001-2013 годах работал руководителем пресс-службы ПО "Азерикимья".
Р.Орхан - член Союза журналистов Азербайджана. Он является автором и редактором нескольких книг.
Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 4 октября 2016 года ему было присвоено почетное звание Заслуженный журналист Азербайджанской Республики.