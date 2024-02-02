Скончался заслуженный журналист Азербайджана

Скончался заслуженный журналист Азербайджана Рахман Орхан.

Скончался заслуженный журналист Азербайджана Рахман Орхан.

Как передает сумгайытское бюро Report, он умер после продолжительной болезни.

Отметим, что Рахман Орхан долгие годы работал специальным корреспондентом газеты "Вышка". Был основателем и главным редактором газеты "Бакинец".

В 2001-2013 годах работал руководителем пресс-службы ПО "Азерикимья".

Р.Орхан - член Союза журналистов Азербайджана. Он является автором и редактором нескольких книг.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 4 октября 2016 года ему было присвоено почетное звание Заслуженный журналист Азербайджанской Республики.