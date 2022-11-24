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Скончался ветеран I Карабахской войны, журналист Хагани Рзагулиев

Скончался ветеран I Карабахской войны, журналист Хагани Рзагулиев Скончался руководитель пресс-службы Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны Азербайджана", журналист, ветеран войны Хагани Рзагулиев.
Медиа
24 ноября 2022 г. 14:23
Скончался ветеран I Карабахской войны, журналист Хагани Рзагулиев

Скончался руководитель пресс-службы Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны Азербайджана", журналист, ветеран войны Хагани Рзагулиев.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Рей Керимоглу.

Хагани Рзагулиев родился 9 ноября 1963 года в селе Хатынбейли Агдеринского района.

В 1994 году окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета. В 1989-1994 годах работал завотделом в журнале "Гянджлик".

X.Рзагулиев принимал непосредственное участие в создании Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны Азербайджана".

Участвовал в Первой Карабахской войне и был тяжело ранен 12 марта 1992 года.

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Версия на азербайджанском языке Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranı olan jurnalist vəfat edib

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