Скончался ветеран I Карабахской войны, журналист Хагани Рзагулиев

Скончался руководитель пресс-службы Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны Азербайджана", журналист, ветеран войны Хагани Рзагулиев.

Скончался руководитель пресс-службы Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны Азербайджана", журналист, ветеран войны Хагани Рзагулиев.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Рей Керимоглу.

Хагани Рзагулиев родился 9 ноября 1963 года в селе Хатынбейли Агдеринского района.

В 1994 году окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета. В 1989-1994 годах работал завотделом в журнале "Гянджлик".

X.Рзагулиев принимал непосредственное участие в создании Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны Азербайджана".

Участвовал в Первой Карабахской войне и был тяжело ранен 12 марта 1992 года.