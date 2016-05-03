Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня днем скончался президент телеканала İnterAz, известный журналист Салех Худиев.

Об этом сообщили Report в İnterAz.

Салех Худиев долгое время страдал от рака.

Салех Айдын оглу Худиев родился 4 мая 1955 года в Агдаме. После окончания средней школы он поступил в Агдамский сельскохозяйственный техникум. Затем С.Худиев подал документы в Азербайджанский инженерно-строительный институт, после окончания которого стал работать на "Нефтяных камнях". За период своей работы дорос до руководителя отдела. В 1986-1991 годах был в командировке за границей. После возвращения создал телекомпанию "Азмас", где занимал должность гендиректора.

Через некоторое время С.Худиев был приглашен на работу на телеканал "Мир". Но так как огромное желание создать телекомпанию новой модели не давало ему покоя, вскоре создал телерадиокомпанию "Сара", однако через некоторое время отдалился от нее. В 2000 году переехал в Москву, а с 2001 года возглавлял телеканал İnterAz.

Allah rəhmət eləsin!