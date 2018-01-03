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    Скончался известный дизайнер азербайджанской прессы

    У Ф.Гасанова произошло кровоизлияние в мозг

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Скончался известный дизайнер азербайджанской прессы Фуад Гасанов.

    Как сообщает Report, он скончался в возрасте 43 лет.

    Напомним, что у Ф.Гасанова произошло кровоизлияние в мозг.  Несколько дней назад он впал в кому.

    Отметим, что Ф.Гасанов работал дизайнером в газетах "Ədalət”, “Hürriyyət”, “7 Gün”, на сайте ANS Press, входящем в приостановившую деятельность Группу Компаний ANS. Последним местом его работы стал журнал "Daşınmaz əmlak" (Недвижимое имущество).

    Супруга Ф.Гасанова Марина Саттарбейли ранее работала журналистом. Пара имеет трех детей.

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