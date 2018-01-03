Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Скончался известный дизайнер азербайджанской прессы Фуад Гасанов.

Как сообщает Report, он скончался в возрасте 43 лет.

Напомним, что у Ф.Гасанова произошло кровоизлияние в мозг. Несколько дней назад он впал в кому.

Отметим, что Ф.Гасанов работал дизайнером в газетах "Ədalət”, “Hürriyyət”, “7 Gün”, на сайте ANS Press, входящем в приостановившую деятельность Группу Компаний ANS. Последним местом его работы стал журнал "Daşınmaz əmlak" (Недвижимое имущество).

Супруга Ф.Гасанова Марина Саттарбейли ранее работала журналистом. Пара имеет трех детей.