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Скончался известный азербайджанский журналист

Скончался известный азербайджанский журналист Скончался заслуженный деятель культуры Азербайджана, журналист Шакир Ягубов.
Медиа
15 октября 2022 г. 21:16
Скончался известный азербайджанский журналист

Скончался заслуженный деятель культуры Азербайджана, журналист Шакир Ягубов.

Как сообщает Report, он умер в возрасте 71 года.

Ш.Ягубов родился 25 февраля 1951 года в селе Бала Шахагадж Астаринского района. Окончил с отличием факультет библиографии Азербайджанского государственного университета (Бакинский государственный университет), Азербайджанский институт журналистского мастерства и Университет марксизма-ленинизма при ЦК Коммунистической партии Азербайджана.

В 1974-2000 годах работал в газетах "Молодежь Азербайджана", "Коммунист" (ныне "Халг"), "Хаят" (ныне "Азербайджан"), "Сирдаш", "Сяхяр" и "АФФА новости", "Панорама" и т.д.

Ш.Ягубову дважды – в советский период (1989 г.) и в годы независимости (2005 г.) присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры".

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Версия на азербайджанском языке Əməkdar mədəniyyət işçisi Şakir Yaqubov vəfat edib

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