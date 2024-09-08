Скончался известный азербайджанский писатель и журналист Хидаят Эльвусал

Известный азербайджанский писатель и журналист Хидаят Эльвусал ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Известный азербайджанский писатель и журналист Хидаят Эльвусал ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Как сообщает Report, он был известен не только как журналист, но и как композитор-любитель.

Х.Эльвусал родился 25 июня 1949 года в Кельбаджаре. Работал в различных СМИ.

Совмещал работу в газете "Енилик", выходящей в Кельбаджаре, с деятельностью в редакциях местных радиопередач. Сотрудничал с Азербайджанским государственным радио. В дальнейшем он работал в газетах "Азербайджан гянджляри", "Коммунист" (ныне "Халг газети"). Был одним из создателей газеты "Сяхяр", заместителем главного редактора, а также главным редактором газет "Беля-бэля ишляр" и "Криминал".

Он был автором очерков, интервью, репортажей, рассказов и повестей, публиковавшихся в местных изданиях, а также автором текстов песен.