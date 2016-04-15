Сиявуш Новрузов: Некоторые органы СМИ пытаются бросить тень на репутацию страны в мире

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Поддержка Азербайджана государствами мира является результатом успешной политики страны за последнее время.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного секретаря ПЕА, народный депутат Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что некоторые органы прессы пытаются бросить тень на репутацию страны в мире: "К сожалению, некоторые органы прессы создают отрицательное мнение о государстве, армии, Милли Меджлисе. Они преподносят заявления отдельных лиц как позицию страны. Это предвзятое отношение. Эти органы печати стараются запятнать репутацию страны в мире. Считаю, что это неправильная позиция".