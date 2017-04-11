Штаб: Найденное тело принадлежит нефтянику Джавиду Бахрамову

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Установлена личность мужчины, тело которого было найдено 9 апреля в результате проведенных поисково-спасательных операций. Отмечается, что тело принадлежит оператору нефтегазодобывающего участка №1 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть" Бахрамову Джавиду Хаятхан оглу 1967 г.р.

Как сообщили Report из штаба, тело покойного будет передано семье.

Отметим, что, согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.