Шесть сотрудников Global Media Group победили в конкурсе Агентства развития медиа

Обнародованы итоги индивидуального конкурса журналистов, объявленного Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA). Среди победителей есть и сотрудники медиа-структур, входящих в Global Media Group.

Обнародованы итоги индивидуального конкурса журналистов, объявленного Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA). Среди победителей есть и сотрудники медиа-структур, входящих в Global Media Group.

Как сообщает Report, победителями конкурса стали два сотрудника Информационного агентства Report, один сотрудник портала "Oxu.az", три сотрудника газеты "Kaspi".

Садраддин Исмайылов (Report) победил в номинации "Лучший общественно-политический анализ", Имдад Ализаде (Report) – "Лучший очерк", Фарид Гусейнов (Kaspi) – "Лучший материал по культуре", Бахтияр Мамедли (Kaspi) – "Лучший социально-экономический анализ", Руфик Исмайылов (Kaspi) – "Лучший репортаж" и Кенуль Солтанова (Oxu.az) – "Лучшее интервью".

Конкурс был объявлен 23 ноября, результаты стали известны 14 декабря.