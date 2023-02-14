Сегодня день создания Азербайджанского телевидения

Сегодня день создания Азербайджанского телевидения.

Сегодня день создания Азербайджанского телевидения.

Report напоминает, что ровно 67 лет назад, 14 февраля, "голубой экран" овладел сердцами людей в нашей стране.

Первое телевидение на Востоке было запущено в 1956 году в нашей стране. За последние 66 лет в Азербайджане была создана сеть телевизионного вещания и введены в эксплуатацию цифровые телевизионные передатчики в соответствии с современными стандартами.

Бакинский телевизионный комплекс, введенный в эксплуатацию в 1996 году, сегодня является основным вещательным центром страны. Посредством телевизионной башни высотой 310 метров транслируются местные и зарубежные телевизионные программы.

"Внимание, внимание, показывает Баку!". 14 февраля 1956 года именно этими словами начало вещание первое телевидение Азербайджана, которое внесло большие изменения в политическую и культурную жизнь нашего народа.

За каждым видеосюжетом и каждой передачей, которые выходят в эфир, стоит труд огромного творческого коллектива. В настоящее время азербайджанское телевидение показывает ток-шоу, портреты и программы путешествий, музыкальные и развлекательные программы, телевизионные шоу, документальные и художественные фильмы. Есть также достаточно программ телевизионной аналитики.

Азербайджанское Телерадиовещание имеет широкие возможности для обучения: студии, съемочные павильоны, богатая материально-техническая база, актовые залы, оснащенные самым современным техническим оборудованием. Целью реформ, проводимых под непосредственным вниманием руководства страны, является дальнейшее повышение престижа Азербайджанской телерадиокомпании, предоставление высококачественных программ зрителям и слушателям.

Изменения в азербайджанском телевидении также отражаются в содержании и формате передач. Наше телевидение оперативно освещает важные социальные и политические события как внутри страны, так и за рубежом.

Телеканал "Спорт Азербайджан", вышедший в эфир 1 февраля 2009 года, стал прекрасным подарком спортивному сообществу и любителям. Деятельность телеканала, созданного по инициативе президента Ильхама Алиева, стало подтверждением важности, придаваемого государством спорту и здоровому образу жизни молодежи.

14 февраля 2011 года на базе Азербайджанского телевидения начал свою деятельность Mədəniyyət TV (телеканал "Культура"). Теперь этот канал продвигает азербайджанскую культуру как неотъемлемую часть мировой культуры и знакомит азербайджанскую аудиторию с жемчужинами мировой культуры.

Сегодня при азербайджанской телерадиокомпании также действуют самые популярные музыкальные коллективы страны. Была модернизирована материально-техническая база Азербайджанского радио, качественно обновлен идеологический и художественный контент радиопрограмм.

Произошедшие в последние годы в жизни национального телевидения реформы являются результатом внимания государства в этой области. Теперь благодаря трем спутникам передачи Азербайджанского телевидения, ставшего высокопрофессиональным телеканалом с высоким разрешением, полностью адаптированного к последним техническим стандартам транслируются по всему миру.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет работников Азербайджанского телевидения и желает им успехов в деятельности.