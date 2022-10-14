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Стартовало обращение субъектов медиа для их включения в медиа-реестр

Стартовало обращение субъектов медиа для их включения в медиа-реестр "Сегодня стартовало обращение субъектов медиа для их включения в медиа-реестр. Печатные и онлайн СМИ на портале reyestr.media.gov.az через ASAN Login могут оставить свои заявки в информационной системе медиа-реестра".
Медиа
14 октября 2022 г. 19:00
Стартовало обращение субъектов медиа для их включения в медиа-реестр

"Сегодня стартовало обращение субъектов медиа для их включения в медиа-реестр. Печатные и онлайн СМИ на портале reyestr.media.gov.az через ASAN Login могут оставить свои заявки в информационной системе медиа-реестра".

Как сообщает Report, об этом заявил Джахангир Гасанлы, руководитель службы медиа-реестра Агентство развития медиа Азербайджанской Республики.

Руководитель отдела коммуникаций MEDİA - пресс-секретарь Саида Шафиева отметила, что на деятельность журналистов, не вошедших в медиа-реестр, не будет никаких ограничений: "Они смогут получать комментарии, интервью от любых государственных учреждений. Медиа-реестр ни в коем случае не ограничивает деятельность журналиста. Реестр - это просто база данных".

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən media subyektlərinin Media Reyestrinə müraciətinə start verilib

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