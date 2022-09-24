Начался VIII Съезд журналистов Азербайджана

Сегодня в Баку в Международном центре мугама состоится VIII съезд Совета печати.

Начался VIII Съезд журналистов Азербайджана.



Как сообщает Report, в ходе съезда будут заслушаны отчеты председателя правления и контрольно-ревизионной комиссии Совета прессы.



Затем состоится обсуждение отчета, будет избран новый состав правления Совета.

09:20

Сегодня в Баку в Международном центре мугама состоится VIII Съезд журналистов Азербайджана .

Как сообщает Report, на съезде в правление Совета прессы Азербайджана будут выбраны 14 из 28 кандидатов-журналистов, 9 из 18 кандидатов-представителей общественности.

Отметим, что организационным комитетом в итоговый избирательный бюллетень были включены имена 46 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

На съезде будут заслушаны и обсуждены отчеты председателя правления и контрольно-ревизионной комиссии Совета прессы, будет избран новый состав правления.

В настоящее время председателем правления Совета прессы является Афлатун Амашов.