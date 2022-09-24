Начался VIII Съезд журналистов Азербайджана.
Как сообщает Report, в ходе съезда будут заслушаны отчеты председателя правления и контрольно-ревизионной комиссии Совета прессы.
Затем состоится обсуждение отчета, будет избран новый состав правления Совета.
Сегодня в Баку в Международном центре мугама состоится VIII Съезд журналистов Азербайджана .
Как сообщает Report, на съезде в правление Совета прессы Азербайджана будут выбраны 14 из 28 кандидатов-журналистов, 9 из 18 кандидатов-представителей общественности.
Отметим, что организационным комитетом в итоговый избирательный бюллетень были включены имена 46 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
На съезде будут заслушаны и обсуждены отчеты председателя правления и контрольно-ревизионной комиссии Совета прессы, будет избран новый состав правления.
В настоящее время председателем правления Совета прессы является Афлатун Амашов.