О нас

Начался VIII Съезд журналистов Азербайджана

Начался VIII Съезд журналистов Азербайджана Сегодня в Баку в Международном центре мугама состоится VIII съезд Совета печати.
Медиа
24 сентября 2022 г. 10:11
Начался VIII Съезд журналистов Азербайджана

Начался VIII Съезд журналистов Азербайджана.

Как сообщает Report, в ходе съезда будут заслушаны отчеты председателя правления и контрольно-ревизионной комиссии Совета прессы.

Затем состоится обсуждение отчета, будет избран новый состав правления Совета.

09:20

Сегодня в Баку в Международном центре мугама состоится VIII Съезд журналистов Азербайджана .

Как сообщает Report, на съезде в правление Совета прессы Азербайджана будут выбраны 14 из 28 кандидатов-журналистов, 9 из 18 кандидатов-представителей общественности.

Отметим, что организационным комитетом в итоговый избирательный бюллетень были включены имена 46 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

На съезде будут заслушаны и обсуждены отчеты председателя правления и контрольно-ревизионной комиссии Совета прессы, будет избран новый состав правления.

В настоящее время председателем правления Совета прессы является Афлатун Амашов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qurultayı başlayıb - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi