Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру в связи с Фондом господдержки СМИ

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Коллегия Счетной палаты обсудила аудиторский отчет результатов аудита финансов и соответствия средств, выделенных из бюджета Фонду государственной поддержки СМИ при президенте Азербайджана.

Как сообщили Report в Палате, аудит выявил неследование должностными лицами законодательству о госзакупках, неиспользование средств по назначению, нарушение норм и правил строительства, выдачу помощи СМИ с нарушением требований закона и др. факты. В соответствии со статьей 26.2 закона АР "О счетной палате" было решено направить материалы в связи с недочетами в Генпрокуратуру АР.