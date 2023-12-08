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Сархан Сархан стал очередным гостем Гамида Гамидова в новом выпуске программы "Поговорим?"

Сархан Сархан стал очередным гостем Гамида Гамидова в новом выпуске программы "Поговорим?" Как сообщает Report, гостем традиционного пятничного подкаста стал советский и азербайджанский автор и исполнитель эстрадных песен, актер, народный артист Азербайджана Сархан Сархан.
Медиа
8 декабря 2023 г. 18:49
Сархан Сархан стал очередным гостем Гамида Гамидова в новом выпуске программы Поговорим?

Артист выходит на сцену с целью подарить людям радость и веру в светлое и лучшее.

Как сообщает Report, таково кредо советского и азербайджанского эстрадного исполнителя, народного артиста Азербайджана Сархана Сархана, который стал гостем традиционного пятничного подкаста "Поговорим?" Гамида Гамидова.

“Человек выглядит так, как он себя настроил. Совершенству нет предела. Шаг за шагом мы идем к своей цели, совершенствуя себя во всем – в своей профессии, в жизненной позиции, совершенствуя свое внутреннее и внешнее состояние, так, чтобы они были в гармонии”, - считает Сархан Сархан, который рассказал о своем возрасте и о том, как ощущает себя в нем.

Народный артист Азербайджана также отметил, что выходит на эстраду с целью подарить людям надежду: “Искусство - это иллюзия, которая дарит людям надежду, веру и радость. На какое-то мгновение люди отрываются от действительности и уходят в то состояние, которое создает артист на сцене. И это здорово, если ты умеешь это сделать, то ты приносишь людям радость”.

Он также поделился своими мыслями о развале СССР, войне в Украине и о музыкальных вкусах азербайджанцев.

Автор и исполнитель своих песен С.Сархан ответил и на вопросы о совместных проектах и своих творческих планах на будущий год.

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Версия на английском языке Sarhan Sarhan becomes Hamid Hamidov's next guest at 'Shall we talk?'

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