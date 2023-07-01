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Самому читаемому новостному сайту Азербайджана Oxu.az - 10 лет

Самому читаемому новостному сайту Азербайджана Oxu.az - 10 лет Сегодня пользующемуся достаточным авторитетом в онлайн-пространстве и заслужившему глубокие симпатии читателей Oxu.az исполняется 10 лет. Report также поздравил коллег и поговорил с ними пройденном до сих пор пути и планах на будущее.
Медиа
1 июля 2023 г. 11:19
Самому читаемому новостному сайту Азербайджана Oxu.az - 10 лет

Сегодня пользующемуся достаточным авторитетом в онлайн-пространстве и заслужившему глубокие симпатии читателей Oxu.az исполняется 10 лет. Report также поздравил коллег и поговорил с ними о пройденном до сих пор пути и планах на будущее.

Несмотря на праздники и собственный день рождения, в редакции Oxu.az рабочая атмосфера. Вероятно, чтобы удержать статус самого читаемого сайта в Азербайджане, усердный труд 24/7- основное условие. Коллектив сайта справляется с этой задачей - ежемесячно сайт посещает миллион читателей.

"Сегодня исполняется 10 лет крупнейшему новостному сайту страны, пользующемуся все эти годы доверием читателей. Естественно, это означает серьезное бремя ответственности - необходимость сохранения читательской аудитории", - отметил главный редактор сайта Ульви Сафаров.

По его словам, сегодня команда сайта стремится донести до читателей правдивую информацию, в то же время сделать это раньше других. "Мы также стремимся не только удержать, но и расширить свою аудиторию. Поэтому стоит ждать дальнейших новшеств от нас. Особенно после дня рождения",- отметил он.

Редактор Oxu.az Дурсун Тагиева отметила, что в современном информационном пространстве это большое достижение удерживать читательский интерес и оперативно доводить до аудитории новости. "Мы смогли сформировать уверенность у нашей аудитории, что если пишет Oxu.az - значит это правда.

По словам редактора Ровшана Асадова, сегодня информационное пространство в Азербайджане достаточно богатое. "Люди получают информацию через самые разные источники - новостные порталы, сайты и социальные сети. Чтобы конкурировать, вы должны быть оперативными, гибкими, беспристрастными и честными. Oxu.az, следуя каждому из этих принципов, достойно справляется со своей работой. С юбилеем Oxu.az!"

Корреспондент отдела политики Агшин Керимов отметил, что писать о политике - дело достаточно ответственное и сложное. "Необходимо работать с различными источниками, анализировать полученную информацию. Поскольку Oxu.az - читаемый сайт, опубликованный здесь политический анализ всегда вызывает большой интерес”, - сказал Керимов.

Каждый результат является продуктом хорошей командной работы - Oxu.az яркое тому подтверждение.

Информационное агентство Report желает каждому из вас успехов в этой сложной и ответственной работе. Так держать!

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Версия на азербайджанском языке Obyektivlik, dürüstlük və operativlik - Oxu.az-ın 10 illik uğurunun sirri - REPORTAJ

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