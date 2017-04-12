Сайту Avtosfer.az исполняется три года

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня сайт Avtosfer.az отмечает день рождения.

Как сообщает Report, профессиональному порталу исполняется 3 года.

Отметим, что сайт был создан в рамках осуществляемого Общественным объединением "Центр журналистики и развития" при поддержке Совета господдержки НПО при президенте Азербайджанской Республики проекта "Профессиональный водитель: права и обязанности".

Основная цель проекта заключается в просвещении участников дорожного движения. Здесь изучается мнение читателей и даются ответы на интересующие их вопросы.

На все адресованные сайту вопросы отвечают главный редактор Avtosfer.az Эльмеддин Мурадлы, эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов, эксперт по имущественным вопросам Рамиль Османлы и начальник отдела ГУДП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.