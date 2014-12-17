В Пекине состоялась презентация версии сайта АзерТАдж на китайском языке

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Пекине состоялась церемония презентации версии сайта АзерТАдж на китайском языке и фотовыставка "Взгляд на азербайджано-китайские отношения в фотообъективе АзерТАдж".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Китае и АзерТАдж при поддержке Китайской ассоциации дружбы с зарубежными странами.

В мероприятии приняли участие представители Китайской коммунистической партии, министерства иностранных дел, Государственной администрации по печати, издательству, радио, фильмам и телевидению, министерств по коммерции, культуре и образованию, местных СМИ, в том числе агентства Синьхуа, Китайского центрального телевидения (CCTV), официальной газеты "Renmin Ribao", а также представители Китайского международного радио, влиятельных исследовательских центров, высших учебных заведений и др.

Выступившие на мероприятии заместитель председателя Китайской ассоциации дружбы с зарубежными странами Ли Чжианпин, вице-президент Синьхуа Ванг Чжинфу, заместитель директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Ли Чжинфенг, профессор китайского университета Мимнчжу Ху Геньхуа и посол Азербайджана Лятиф Гяндилов выразили уверенность в том, что распространение АзерТАдж информаций на китайском языке внесет свой вклад в укрепление отношений между двумя странами. Отмечалось, что версия на китайском языке сайта агентства имеет важное значение в доведении до общественности Китая достоверной информации об Азербайджане из первых источников.

Собственный корреспондент АзерТАдж в Китае Шахин Джафаров зачитал поздравительное письмо генерального директора агентства Аслана Асланова, после чего выступил с презентацией об АзерТАдж, в том числе версии сайта на китайском языке. Отмечалось, что за последние годы АзерТАдж, расширяя свои международные связи, установил тесное сотрудничество со СМИ Китая, в частности, с официальным агентством Синьхуа.