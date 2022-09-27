С созданием медиа-реестра впервые в стране признаются права независимых журналистов

С созданием медиа-реестра впервые в стране признаются права независимых журналистов.

С созданием медиа-реестра впервые в стране признаются права независимых журналистов.

Об этом Report заявил медиаэксперт, председатель Профсоюза журналистов Мушфик Алескерлы.



Он подчеркнул, что указ президента об утверждении «Правил ведения реестра СМИ» является очень важным решением, принятым в направлении очищения, оздоровления и повышения профессионализма азербайджанских СМИ. Я поддерживаю инициативу создания медиа-реестра с первого дня, то есть со дня его включения в проект «Закона о СМИ».

"Пункты, оговоренные в правилах медиа-реестра, фактически являются критериями профессионального медийно-журналистского сообщества. Формирование реестра и применение предусмотренных в нем принципов определят границы профессиональных субъектов СМИ и журналистов и самодеятельных производителей новостей в стране. Это очень полезно как для сотрудников СМИ, так и для общества. Одним из важных условий регистрации является соблюдение правил этического поведения. Статья 6.6.11 Правил очень четко описывает это правило. Придерживаться этического кодекса означает предоставлять правдивую, правильную, непредвзятую информацию, которая очень полезна для нашего общества", - отметил он.

По словам медиаэксперта, со вступлением в силу этих правил впервые в стране признаются права независимых журналистов.

«Заключив гражданско-правовой договор с одним из субъектов СМИ, наименование которого находится в реестре, они смогут получить лицензию журналиста и реализовать свои права. Приложение реестра также поможет определить численность профессиональных СМИ, субъектов и журналистов в стране и создать статистическую базу данных. Получение статистики также позволит государству разработать и реализовать эффективные программы развития СМИ. Еще один важный момент, который выделяется в правилах, заключается в том, что вхождение в реестр осуществляется на принципе добровольности. Если какой-либо субъект СМИ не хочет входить в реестр, он может продолжать свою деятельность по старинке. Одним словом, правила очень хорошо подготовлены и очень полезны для медиасообщества», - подчеркнул он.