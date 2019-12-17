С начала года в мире были убиты 49 журналистов, 389 - за решеткой

С начала года в мире были убиты 49 журналистов, причем лишь меньшинство из них погибли в зонах вооруженных конфликтов.

Как сообщает Report со ссылкой на DW, об этом говорится в ежегодном отчете международной организации "Репортеры без границ".

Самые опасные для журналистов страны 2019 года - это Сирия, Мексика, Афганистан, Пакистан и Сомали.

Кроме того, 57 медийных работников были похищены, один из них на востоке Украины, остальные в Сирии, Йемене и Ираке. Многие из них считаются пропавшими без вести.

В 2019 году количество лишенных свободы из-за их профессиональной деятельности журналистов выросло на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом. 389 журналистов и других медийных работников находятся в местах лишения свободы, оказавшись там из-за своей профессиональной деятельности.