С 1 октября несколько азербайджанских телевизионных каналов перейдут на новый формат вещания

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ С 1 октября три функционирующих в Азербайджане телевизионных канала перейдут на новый HD-формат вещания. Об этом Report сообщил заведующий техническим отделом Национального совета телевидения и радио Иса Мамедов.

Он обнародовал названия каналов, которые будут транслироваться в новом формате: "Сюда входят AzTV, İdman Azərbaycan и CBC Sport".

Завотделом отметил, что в связи с переходом на новый формат установлены датчики, завершены технические работы. По его словам, в ближайшие дни переход других каналов на новый формат не будет рассматриваться. Он добавил, что было необходимо транслировать спортивные каналы в HD-формате.