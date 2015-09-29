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    С 1 октября несколько азербайджанских телевизионных каналов перейдут на новый формат вещания

    НСТР: Было необходимо транслировать спортивные каналы в HD-формате

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ С 1 октября три функционирующих в Азербайджане телевизионных канала перейдут на новый HD-формат вещания. Об этом  Report сообщил заведующий техническим отделом Национального совета телевидения и радио Иса Мамедов.  

    Он обнародовал названия каналов, которые будут транслироваться в новом формате: "Сюда входят AzTV, İdman Azərbaycan и CBC Sport".

    Завотделом отметил, что в связи с переходом на новый формат установлены датчики, завершены технические работы. По его словам, в ближайшие дни переход других каналов на новый формат не будет рассматриваться. Он добавил, что было необходимо транслировать спортивные каналы в HD-формате. 

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