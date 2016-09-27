С 1 декабря в Азербайджане будет приостановлено аналоговое вещание - РЕШЕНИЕ

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщили Report в совете, на заседании было обсуждено текущее состояние в связи с переходом на цифровое вещание.

На заседание было принято решение о приостановлении аналогового вещания на территории Баку и Абшеронского полуострова с 1 ноября 2016 года и в регионах республики с 1 декабря 2016 года согласно требованиям пункта 5.1.7 Плана мероприятий о проведении "Государственной программы по осуществлению Национальной стратегии относительно развития информационного общества в Азербайджанской Республике в 2016-2020 гг.", утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 20 сентября.