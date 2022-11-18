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Русская редакция Baku TV отмечает свой первый день рождения

Русская редакция Baku TV отмечает свой первый день рождения Сегодня русской редакции ООО Baku TV исполняется год, основной целью канала является вещание самых важных и интересных новостей мира для широкой аудитории на русском языке.
Медиа
18 ноября 2022 г. 16:01
Русская редакция Baku TV отмечает свой первый день рождения

Сегодня наши коллеги из русской редакции Baku TV отмечают свой первый день рождения.

С самого момента своего создания канал задался целью доводить до русскоязычной аудитории внутри страны и, в особенности, за ее пределами все самые важные и интересные новости и события, происходящие в Азербайджане и в регионе.

Начиналась русская редакция с маленькой группы всего в 2-3 человека, заявила в сюжете, посвященном этому событию главный редактор канала Ната Османлы. Но со временем редакция выросла, а аудитория расширилась в разы. Благодаря интересному контенту, количество подписчиков в социальных сетях растет с каждым днем.

"Материалы Baku TV очень хорошо просматриваются, прочитываются, набирая сотни тысяч просмотров", - отметил Гамид Гамидов, медиадиректор Global Media Group, в состав которой входит Baku TV.

Информационное агентство Report от души поздравляет коллег и желает им еще больших творческих успехов!

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Версия на английском языке Russian desk of Baku TV celebrates its first birthday!

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