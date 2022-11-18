Русская редакция Baku TV отмечает свой первый день рождения

Сегодня русской редакции ООО Baku TV исполняется год, основной целью канала является вещание самых важных и интересных новостей мира для широкой аудитории на русском языке.

Сегодня наши коллеги из русской редакции Baku TV отмечают свой первый день рождения.

С самого момента своего создания канал задался целью доводить до русскоязычной аудитории внутри страны и, в особенности, за ее пределами все самые важные и интересные новости и события, происходящие в Азербайджане и в регионе.

Начиналась русская редакция с маленькой группы всего в 2-3 человека, заявила в сюжете, посвященном этому событию главный редактор канала Ната Османлы. Но со временем редакция выросла, а аудитория расширилась в разы. Благодаря интересному контенту, количество подписчиков в социальных сетях растет с каждым днем.

"Материалы Baku TV очень хорошо просматриваются, прочитываются, набирая сотни тысяч просмотров", - отметил Гамид Гамидов, медиадиректор Global Media Group, в состав которой входит Baku TV.

Информационное агентство Report от души поздравляет коллег и желает им еще больших творческих успехов!