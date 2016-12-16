Руководство телеканала "Lider" вызвали в НСТР

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Выходящая в эфир на телеканале "Lider" передача "Çıxış yolu" закрылась.

Об этом Report сообщил руководитель аппарата Национального совета телерадиовещания Тогрул Мамедов.

По его словам, руководство "Lider" TV было приглашено в НСТР: "Сегодня руководство телеканала пригласили в совет, где обсудили передачу "Çıxış yolu". Руководство телеканала заявило, что закрыло передачу".

По словам Т.Мамедова, НСТР выступает против того, чтобы в эфире из проблем людей создавали шоу: "Совет производит серьезный контроль за соблюдением эфирных норм, этики и культуры".

Отметим, что в последнем выпуске передачи "Çıxış yolu" на телеканале "Lider" были допущены нецензурные фразы и ругань.