Руководство ARB Кяпяз уволило телеведущую за неэтичные кадры в социальных сетях

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В связи с распространением в социальных сетях неэтичных кадров ведущей телеканала ARB Кяпяз Таджирой Зейналовой руководством телеканала в отношении ведущей были приняты серьезные меры.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ARB Кяпяз.

Было отмечено, что эти кадры были сняты не в эфирное время, а на перерыве.

"Затем к материалу был смонтирован логотип турецкого телеканала и представлен интернет-аудитории. В связи с этим в настоящее время ведется внутреннее расследование. Есть и другая сторона вопроса. Такие случаи встречаются часто. Как правило, за подобные случаи ведущие не наказываются. Однако мы считаем, что ведущие должны соблюдать этические нормы не только в эфире, но и за рамками эфирного времени. Поэтому руководство телеканала ARB Кяпяз приняло решение уволить телеведущую. Это должно быть примером для нашего телеканала и, в целом, для всех работающих на телевидении", - говорится в сообщении.