Руководители ведущих СМИ Азербайджана ознакомились с деятельностью ТАСС

Руководители ряда ведущих азербайджанских СМИ, прибывшие в Москву для участия в круглом столе "Россия-Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа", ознакомились с деятельностью российского информационного агентства ТАСС.

Руководители ряда ведущих азербайджанских СМИ, прибывшие в Москву для участия в круглом столе "Россия-Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа", ознакомились с деятельностью российского информационного агентства ТАСС.

Как сообщает корреспондент Report из столицы России, сначала они осмотрели открывшуюся в Москве у здания ТАСС фотовыставку, посвященную 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Затем было знакомство с деятельностью российского государственного информагентства. Представители СМИ побывали в редакциях ТАСС, где им рассказали, что в день агентство выпускает около 3 тысяч новостей на всех официальных языках ООН, в том числе около 1,5 тысячи новостей на русском языке. У ТАСС имеется целый ряд различных продуктов, включая мультимедийные.

Коррсеть информагентства представлена 53 странами, за рубежом имеется 56 коррпунктов. Есть страны, например ЮАР, Австралия, где ТАСС - единственный представитель российских СМИ.