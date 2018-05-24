Руководители ведущих онлайн-медиа ресурсов Грузии посетили Азербайджан - ФОТО

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Руководители ведущих онлайн-медиа ресурсов Грузии провели обсуждения со СМИ Азербайджана. В рамках визита, осуществленного при организации Информационного Агентства Report, главный редактор сайта www.kvira.ge Кетеван Хоситашвили, главный редактор сайта www.pia.ge Дмитрий Тикарадзе, главный редактор сайта www.primetime.ge Кетеван Хатиашвили, главный редактор сайта www.reportiori.ge Гиорги Маматсашвили, владелец и главный редактор сайта www.ipress.ge Тамар Лепсверидзе, главный редактор сайта www.accent.com.ge Уча Канделаки, а также коммерческий директор сайта www.commersant.ge Тата Долидзе ознакомились с условиями, созданными для журналистов в ведущих онлайн-структурах, обсудили усиление связей в сфере медиа между двумя странами.

Сначала медиа-капитаны Грузии посетили Информационное Агентство Report. Главный редактор агентства Мурад Алиев познакомил гостей с коллективом редакции, рассказал о новостной политике Report. Главный редактор сообщил, что в деятельности Report за основу берется точность, надежность производимых агентством новостей. Он подчеркнул, что к новостям относительно связей между Азербайджаном и Грузией в различных сферах щепетильное отношение.

В ходе встречи было отмечено, что основной целью визита является налаживание непосредственной связи между представителями азербайджанских и грузинских СМИ, создание единой платформы для выступления с единой позиции в вопросах, служащих национальным интересам, а также добиться распространения важных в обеих странах новостей, фото- и видеоматериалов на взаимной основе.

Гости ознакомились с организацией работы в редакции, особо заинтересовались процессом производства новостей, созданием мультимедийного контента, деятельностью переводческого отдела.

Затем руководители онлайн медиа-ресурсов Грузии стали гостями APA Holding, встретились с председателем Совета директоров APA Holding, главным директором APA Нуршаном Гулиевым.

Нуршан Гулиев выразил удовлетворение визитом журналистов соседней страны в Баку. Он предоставил гостям подробную информацию о представляемой им медиа-структуре и отметил, что в нескольких странах, в том числе и в Грузии, функционирует бюро APA Holding.

Н.Гулиев обратил внимание на значимость укрепления сотрудничества с грузинскими СМИ. Он отметил, что азербайджанские медиа внимательно относятся к событиям в Грузии, довел до сведения грузинских коллег, что надеется на их содействие в донесении справедливой позиции нашей страны по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту до внимания мировой общественности.

Гости, в свою очередь, подчеркнули свою заинтересованность в эффективном сотрудничестве с органами онлайн-медиа Азербайджана.

Затем в ходе встречи были проведены обсуждения по различным вопросам. В завершение гости прошлись по офису APA Holding, ознакомились с условиями работы.

В Азербайджанском государственном информационном агентстве (АЗЕРТАДЖ) также состоялась встреча с представителями ведущих СМИ Грузии. В ходе встречи с участием сотрудников различных редакций агентства состоялся обмен мнениями относительно получения достоверной информации о конфликтных зонах на Южном Кавказе, роли СМИ в этом процессе. Были обсуждены различные аспекты азербайджано-грузинского экономического сотрудничества, затронут ход подготовки к важным для обеих стран событиям – 100-летию провозглашения независимости.

Грузинских журналистов проинформировали об истории АЗЕРТАДЖ. Было отмечено, что АЗЕРТАДЖ - ведущее информационное агентство республики, единственный источник официальной государственной информации для местных и зарубежных СМИ. Гостям сообщили, что это информационное агентство, наряду с официальными сообщениями, непрерывно распространяет на семи языках достоверную и оперативную информацию на общественно-политическую и экономическую темы, а также о науке, образовании, культуре, здравоохранении, спорте, окружающей среде и пр.

Представители грузинских СМИ Кетеван Хоситашвили, Кетеван Хатиашвили, Уча Канделаки и другие отметили заинтересованность в обмене опытом с азербайджанскими коллегами. Было подчеркнуто, что важную роль здесь играет множество факторов: общие ценности, географическая близость, исторические связи.

Также была отмечена значимая роль СМИ как моста между правительством и гражданским обществом.

Во время встречи, прошедшей в непринужденной и дружественной обстановке, состоялся обмен мнениями по вопросам усиления сотрудничества между медиа-структурами Азербайджана и Грузии.

Затем встреча с представителями ведущих СМИ Грузии состоялась в Агентстве международной информации Trend.

Главный редактор АМИ Trend Илаха Мамедли приветствовала гостей и проинформировала их о деятельности агентства, о его продуктах, об освещении новостей Каспийского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Гостей особо заинтересовала методика работы Trend с источниками информации, в частности, из Грузии. Они отметили, что с большим интересом читают материалы с сайтов trend.az и day.az.

Как отметили гости, несмотря на то, что сегодня печатные издания стремительно теряют свою популярность, в том числе и в Грузии, очень привлекает внимание опыт англоязычного печатного издания Azernews, одной из популярных газет в Азербайджане, которая сохранила широкую читательскую аудиторию.

По итогам встречи было предложено наладить тесное сотрудничество между АМИ Trend и грузинскими СМИ.

Руководители ведущих онлайн-медиа Грузии также посетили редакции информационно-аналитического портала Haqqin.az и Virtualaz.org. Учредитель порталов Haqqin.az и Virtualaz.org Эйнулла Фатуллаев приветствовал гостей и рассказал о деятельности редакции.

В ходе встречи обстоятельно были обсуждены вопросы, интересующие общественность в Азербайджане и Грузии.

Главный редактор сайта www.accent.com.ge Уча Канделаки отметив, что руководимый им сайт специализируется на освещении военных конфликтов на Южном Кавказе, подчеркнул, что исключительно важным вопросом является распространение в азербайджанских и грузинских СМИ всеобъемлющих материалов о конфликтах на территории обеих стран.

В ходе встречи особо было подчеркнуто, что в последние годы в Азербайджане и Грузии развивается туристическая сфера, отмечен вклад СМИ в этот процесс.