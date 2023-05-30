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Руководитель аппарата Аудиовизуального совета о недочетах на телеканалах

Руководитель аппарата Аудиовизуального совета о недочетах на телеканалах "В аудиовизуальных медиа имеются определенные недочеты".
Медиа
30 мая 2023 г. 11:02
Руководитель аппарата Аудиовизуального совета о недочетах на телеканалах

"В аудиовизуальных медиа имеются определенные недочеты".

Как сообщает Report, об этом руководитель аппарата Аудиовизуального совета Фазиль Новрузов сказал во время выступления на круглом столе на тему "Охрана прав детей в аудиовизуальных медиа".

Он отметил, что подобные недочеты беспокоят общество. Руководитель аппарата подчеркнул, что в этом направлении регулярно проводятся мониторинги.

По словам Ф.Новрузова, в ряде случаев не обнаруженные во время мониторингов недочеты выявляются на основании жалоб.

"Иногда из-за нарушений приостанавливается вещание. Для вещателя приостановление вещания тяжелее, чем материальные санкции", - добавил Ф.Новрузов.

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