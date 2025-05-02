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Ровшан Тагиев: Азербайджан — вторая страна с самым низким уровнем смертности в ДТП в СНГ

Ровшан Тагиев: Азербайджан — вторая страна с самым низким уровнем смертности в ДТП в СНГ Ровшан Тагиев: Азербайджан — вторая страна с самым низким уровнем смертности в ДТП в СНГ
Медиа
2 мая 2025 г. 14:15
Ровшан Тагиев: Азербайджан — вторая страна с самым низким уровнем смертности в ДТП в СНГ

Азербайджан занимает второе место среди стран СНГ и тюркских государств по наименьшему числу погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев на форуме "Общественные процессы в плоскости медиа".

По его словам, в стране проводятся последовательные и эффективные меры по обеспечению безопасности на дорогах. "Можно с уверенностью сказать, что в обществе уже сформирована культура дорожного движения", - заявил Тагиев, подчеркнув важную роль СМИ в борьбе с автонарушениями.

"Если раньше автонарушения воспринимались как проявление храбрости, то благодаря усилиям медиа сегодня это вызывает общественное осуждение", - добавил Тагиев.

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Версия на английском языке Rovshan Taghiyev: Azerbaijan ranks second in CIS for lowest road fatality rates
Версия на азербайджанском языке Rövşən Tağıyev: Azərbaycan MDB və türk dövlətləri arasında yol qəzalarında ölüm və xəsarət hallarının ən az olduğu ikinci ölkədir

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