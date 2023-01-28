Ровшан Аскеров стал гостем передачи Гамида Гамидова "Поговорим?"

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске подкаста "Поговорим?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске подкаста "Поговорим?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, гостем ведущего стал известный журналист, участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?", пиар-специалист Ровшан Аскеров.

Ровшан Аскеров рассказал о своем большом путешествии по Европе, о годах, прожитых в Москве, а также поделился мыслями относительно войны между Украиной и Россией.

В беседе с ведущим он подчеркнул, что знает русский язык и русскую культуру лучше, "чем люди, жившие или живущие в данный момент в России".