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Ровшан Аскеров стал гостем передачи Гамида Гамидова "Поговорим?"

Ровшан Аскеров стал гостем передачи Гамида Гамидова "Поговорим?" Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске подкаста "Поговорим?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.
Медиа
28 января 2023 г. 12:11
Ровшан Аскеров стал гостем передачи Гамида Гамидова Поговорим?

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске подкаста "Поговорим?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, гостем ведущего стал известный журналист, участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?", пиар-специалист Ровшан Аскеров.

Ровшан Аскеров рассказал о своем большом путешествии по Европе, о годах, прожитых в Москве, а также поделился мыслями относительно войны между Украиной и Россией.

В беседе с ведущим он подчеркнул, что знает русский язык и русскую культуру лучше, "чем люди, жившие или живущие в данный момент в России".

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Əsgərov Həmid Həmidovun “Danışaq?” verilişinin qonağı olub

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