Российский журналист рассказал в Баку о специфике работы СМИ на спортивных мероприятиях

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В Баку состоялся мастер-класс известного российского журналиста, телеведущего, спортивного комментатора, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Василия Конова.

Как сообщает Report, азербайджанские журналисты, специализирующиеся на спортивной тематике, смогли познакомиться с опытом известного российского эксперта.

Мероприятие было организовано международным информационным агентством и радио Sputnik в рамках проекта SputnikPro.

Слушатели ознакомились со спецификой подготовки к масштабным спортивным событиям, основными задачами редакционного состава, с методами обработки огромного потока информации и материалов большого формата, наработанными приемами оперативной трансляции аудитории фотографий и мультимедийного контента.

Василий Конов поделится с журналистами конкретными примерами результативной работы СМИ на спортивных мероприятиях международного масштаба.

"Не только журналист должен знать спортсмена в лицо, но и сам спортсмен должен знать журналиста, доверять ему",- сказал он.