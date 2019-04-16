Российский журналист рассказал в Баку о специфике работы СМИ на спортивных мероприятиях

В Баку состоялся мастер-класс известного российского журналиста, телеведущего, спортивного комментатора, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Василия Конова.
Как сообщает Report, азербайджанские журналисты, специализирующиеся на спортивной тематике, смогли познакомиться с опытом известного российского эксперта.
Мероприятие было организовано международным информационным агентством и радио Sputnik в рамках проекта SputnikPro.
Слушатели ознакомились со спецификой подготовки к масштабным спортивным событиям, основными задачами редакционного состава, с методами обработки огромного потока информации и материалов большого формата, наработанными приемами оперативной трансляции аудитории фотографий и мультимедийного контента.
Василий Конов поделится с журналистами конкретными примерами результативной работы СМИ на спортивных мероприятиях международного масштаба.
"Не только журналист должен знать спортсмена в лицо, но и сам спортсмен должен знать журналиста, доверять ему",- сказал он.
Tural AsadiАвтор новости