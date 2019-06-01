​Российские СМИ: Финал Лиги Европы прошел в Баку на высшем уровне

Российские СМИ высоко оценили финал Лиги Европы, который прошел в Баку 29 мая, сообщает Report.

"Столица Азербайджана справилась с организацией финала еврокубка" - так звучит заголовок одного из популярных российских новостных сайтов News.ru.

"Британские СМИ попытались очернить этот матч, выискивая любые недочеты - не такое устройство стадиона, отказ Мхитаряна лететь на соревнования. Тем не менее матч за главную награду прошел успешно",- пишет издание.

"Известия" отмечают, что Азербайджан подарил прекрасный праздник, приятный привкус от которого остался у многих болельщиков, посетивших стадион "Олимпийский".

"Вопреки пессимистическим прогнозам, котировкам букмекерских контор, дававшим тотал не больше двух с половиной мячей на матч, бакинский финал получился крайне интересным и, что самое главное, результативным. Причем самым результативным с момента ребрендинга турнира, который произошел в 2009 году. Так что скупые британцы, посчитавшие дорогим и далеким перелет до столицы Азербайджана, могут кусать себе локти",- пишет издание.

Газета.ру подчеркивает, что "Прошедший в среду финал Лиги Европы с полным основанием можно назвать удавшимся. А разгромная победа "Челси", которая случилась на глазах Романа Абрамовича, без сомнения вошла в историю футбола".

"Независимая газета" назвала великолепной игру, которую продемонстрировали "Челси" и "Арсенал" в финале Лиги Европы: "То, что после игры миллионы болельщиков обсуждают счет (а канониры, напомним, проиграли со счетом 1:4) и действия команд на поле – заслуга организаторов встречи. Матч прошел на высшем уровне и к одной из важнейших матчей года был готов не только стадион, но и вся столица Азербайджана".

Газета отмечает, что приятные сюрпризы ждали фанатов уже в аэропорту.

"Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана дарили, например, болельщикам цветы и сувениры. Для того чтобы гости могли без проблем добраться до стадиона, от станции метро "Кероглу" до арены курсировали специальные автобусы, проезд на которых был бесплатным. В Приморском национальном парке был организован Фестиваль болельщиков, а для желающих посмотреть футбол вне стадиона в нескольких местах в городе установили большие мониторы. Организаторы не допустили даже традиционных для английских болельщиков драк. Вспоминая финал, болельщики будут говорить о счете, игре, а не о том, сколько фанатов пострадали в стычках", - утверждает автор статьи.

В свою очередь, Парламентская газета напоминает, что финал Лиги Европы в Баку стал третьим по посещаемости в истории турнира: "Олимпийский", посетили 51 370 человек. Таким образом, матч в Азербайджане стал третьим по посещаемости в истории турнира".

Между тем информационное агентство Regnum утверждает, что некоторые выпады со стороны британских СМИ в отношении организации данного матча были необоснованными и приводит в пример слова самого президента УЕФА Александера Чеферина: "Всё в Баку организовано идеально и готово к финалу турнира. На данный момент всё выглядит гостеприимно и отлично. Если честно, я не понимаю претензий и не вижу никаких сложностей. Конечно, болельщикам легче купить билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или, например, Бильбао. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в других городах".