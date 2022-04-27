Россия также заблокировала и Caliber.az

Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала Caliber.az в России.

Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала Caliber.az на территории Российской Федерации.

Как передает Report, доступ к сайту из РФ ограничен.

Данный шаг, осуществленный без всякого информирования или уведомления редакции сайта, открыто противоречит принципам свободы слова, демократии и плюрализма мнений.

Следует отметить, что Caliber.az, являющийся одним из самых читаемых сайтов Азербайджана, никогда не распространял ложную, непроверенную или необоснованную информацию. С данной точки зрения решение Роскомнадзора является предвзятым и незаконным. Судя по всему, оперативные новости сайта о продолжающейся войне в Украине и беспристрастная информация были встречены некоторыми российскими официальными лицами с беспокойством.

Напомним, что в России также ограничен доступ к таким азербайджанским сайтам, как Oxu.az, haqqin.az, minval.az и BAKU.WS.