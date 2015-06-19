Российская "Правда" раскритиковала давление Запада на Азербайджан в преддверии Европейских Игр

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Российское издание "Правда" раскритиковало давление ряда западных кругов на Азербайджан в преддверии Европейских Игр.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт издания, в статье говорится, что в преддверии первых Европейских игр, проходящих в Баку, некоторые западные СМИ и политики активно призывали к бойкоту спортивного праздника.

"Так, группа "зелёных" в Европарламенте предложила принять специальную резолюцию по вопросу о правах человека в Азербайджане, но эта инициатива завершилась провалом. А телеканал Euronews, демонстрируя пример двойных стандартов, не показал ни одного репортажа с церемонии открытия первых Европейских игр", отмечается в статье.

Кроме того, издание приводит слова депутата Госдумы, известного боксера Николая Валуева, который также раскритиковал позицию ЕС по отношению к Азербайджану из-за ее "неправильного" партнёрства с Россией.

"Правда" напоминает, что Россия также сталкивалась с подобным прессингом в период подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи, но, несмотря на все "политические игрища" вокруг неё, Олимпиада-2014 стала истинным праздником спорта.

"Сегодня Азербайджан позиционирует себя в качестве надёжного субъекта мировой политики, предоставляя свои площадки для общения, диалога и проведения международных мероприятий. Однако те, кто стремится навязать стране свои идеи и свою волю, недооценивают ситуацию, не понимая, что разговаривать с азербайджанцами на языке силы и угроз нельзя. Президент Ильхам Алиев неоднократно доказал, что умеет говорить чёткое "нет", если те или иные инициативы не отвечают национальным интересам его страны", - отмечает издание.