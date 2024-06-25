РФ ограничит доступ к вещанию свыше 80 СМИ Евросоюза на своей территории

Россия ограничит доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза на своей территории.

Россия ограничит доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза на своей территории. Среди них - Agence France-Presse, Politico, La Stampa и La Repubblica, El Pais и El Mundo, Der Spiegel и Die Zeit.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

"Москва пересмотрит свои ограничения в отношения СМИ ЕС, если Брюссель снимет ограничения в отношении российских СМИ", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что вчера Совет ЕС официально утвердил запрет доступа на своей территории к четырем российским СМИ - РИА Новости, "Известия", "Российская газета", Voice of Europe.