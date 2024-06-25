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РФ ограничит доступ к вещанию свыше 80 СМИ Евросоюза на своей территории

РФ ограничит доступ к вещанию свыше 80 СМИ Евросоюза на своей территории Россия ограничит доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза на своей территории.
Медиа
25 июня 2024 г. 15:19
РФ ограничит доступ к вещанию свыше 80 СМИ Евросоюза на своей территории

Россия ограничит доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза на своей территории. Среди них - Agence France-Presse, Politico, La Stampa и La Repubblica, El Pais и El Mundo, Der Spiegel и Die Zeit.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

"Москва пересмотрит свои ограничения в отношения СМИ ЕС, если Брюссель снимет ограничения в отношении российских СМИ", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что вчера Совет ЕС официально утвердил запрет доступа на своей территории к четырем российским СМИ - РИА Новости, "Известия", "Российская газета", Voice of Europe.

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