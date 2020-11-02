Reuters подготовил материал об азербайджанских вынужденных переселенцах

Международное информационное агентство Reuters подготовило материал про вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, временно проживающих в Баку.

Международное информационное агентство Reuters подготовило материал про вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, временно проживающих в Баку.

Как сообщает Report, каждый из респондентов издания рассказывал журналистам о своей жизни в Баку и о том, как ждали этого дня, когда наконец их дома, села и города будут освобождены от оккупации.

Так, 80-летний Гасан Ахмедов рассказал журналистам, что его последней мечтой в этой жизни является возвращение в родное место, где он родился.

"Наше родное село уже освобождено", - радостно сообщил 25 лет назад покинувший свои родные края в Джабраильском районе житель городка беженцев в Баку.

После новостей об освобождении земель Г.Ахмедов с нетерпением ждет скорейшего возвращения туда.

"Мы ждем, когда власти очистят эти территории от мин и восстановят наши дома, чтобы мы могли вернуться. Там остались могилы наших отцов и дедов", - говорит он.

Другой собеседник издания Ольга Исмаилова сказала, что ей "очень скорбно по погибшим ребятам", также отметив важность возвращения земель.

Журналисты отмечают, что те, кого не позвали на фронт, стараются всячески помогать тем, кто на передовой всем, чем могут.

А Немату Самедову, который был еще ребенком, когда его родители бежали из Карабаха, Баку уже не кажется его родным домом.

"С тех пор как я услышал, что наше село освобождено, Баку уже стал для меня не родным. Я записался добровольцем и теперь жду, когда позовут на фронт", - рассказал изданию 33-летний Н.Самедов.